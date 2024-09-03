30 решений о КРТ утверждены в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С января по август 2024 года в Москве утверждены 30 решений о комплексном развитии территорий (КРТ), чья общая площадь достигает 264 гектаров. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В столице утверждена реализация 30 проектов редевелопмента бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных территорий. На их месте появятся современные благоустроенные кварталы с жилыми комплексами, школами, детскими садами, офисами и другими коммерческими объектами, а также c экологичными производствами", – сказал вице-мэр.

Территории расположены в 10 административных округах и 30 столичных районах. В настоящее время большая часть зон занимают склады, административно-технические сооружения, автомастерские и прочие устаревшие объекты.

Здесь планируется построить почти 5,5 миллиона "квадратов" различной недвижимости, что создаст свыше 53 тысяч рабочих мест. Общие инвестиции в проекты КРТ оцениваются почти в 1,4 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 20 миллиардов рублей.

"По 30 утвержденным с начала года проектам КРТ построят свыше 3,7 миллиона квадратных метров жилья, в том числе для целей программы реновации и других городских нужд", – добавил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, около 1,6 миллиона "квадратов" выделят под общественно-деловые цели, включая 22 образовательных комплекса, два медиацентра, 7 спортивных и 4 гостиничных комплекса. Еще 110 тысяч квадратных метров займут современные заводы.

Более 80% проектов КРТ расположены недалеко от крупных транспортных объектов. Это 199 из 236 проектов, которые находятся в различных стадиях проработки и реализации. Общая площадь участков равна 2 300 гектарам.

