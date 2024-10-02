Здание Театра имени Ермоловой будет отреставрировано в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве выбрали подрядчика, который займется реставрацией Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой, построенного в конце XIX века. Об этом рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает сайт мэра и правительства Москвы.

Подрядчиком стала столичная реставрационно-строительная компания. Теперь ей предстоит в течение 14 месяцев реализовать ряд проектных работ, в том числе проанализировать текущее состояние здания и сформировать список задач для сохранения объекта культурного наследия регионального значения. Кроме того, организация должна будет подготовить смету на реставрацию театра.

Основной задачей при выполнении работ станет восстановление фасадов и реставрация самого здания для современного использования его интерьеров.

В Московском драмтеатре имени М. Н. Ермоловой работали российский актер Михаил Лобанов, актриса Мария Бабанова, советский театральный режиссер Всеволод Мейерхольд и сценарист Игорь Ильинский. В 2025 году театр отметит 100-летний юбилей.

Всего с 2020 года благодаря городской субсидии в Москве отреставрировали 30 объектов культурного наследия, а в этом году в порядок приведут еще 14 таких зданий. Одним из них является дом артистов Большого театра в Брюсовом переулке, который построили в 1935 году. Его автором стал архитектор Алексей Щусев. Все элементы здания выполнены уникальным стилем.

Кроме того, в Москве завершается реставрация "Дома Варваринского акционерного общества домовладельцев" на Остоженке. Здание в стиле поздней эклектики было возведено в 1901–1905-х годах. Особое внимание специалисты уделили восстановлению архитектурного декора на фасаде и реставрации парадных подъездов.



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