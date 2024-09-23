Собянин: началась реставрация фасадов и кровли здания биржи на Ильинке

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице стартовала реставрация фасадов и кровли исторического здания биржи XIX века на улице Ильинке, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, речь идет об объекте культурного наследия федерального значения, который сохранил типичный классический облик и интерьеры 1870-х годов.



В ходе работ специалистам предстоит демонтировать деструктивную штукатурку, укрепить местами кирпичную кладку, провести антисолевую обработку и реставрацию цоколя.



Также они расчистят лепной декор, заделают трещины, усилят крепления, воссоздадут утраченные декоративные элементы. В здании отреставрируют исторические окна и двери, а пластиковые рамы заменят на деревянные.



Кроме того, в порядок приведут фонари-бра из чугуна, оконные решетки, козырьки и навесы, а также ажурное ограждение кровли.

Ранее Собянин рассказал, что специалисты вернули утраченный шпиль на оранжерею усадьбы Покровское-Стрешнево. По словам мэра столицы, для воссоздания шпиля специалисты разработали индивидуальный план, после чего элемент купола изготовили в специализированной мастерской.



Длина шпиля в собранном виде составляет 5 метров, вес – около 250 килограммов. Сначала конструкцию разделили на четыре части, а затем смонтировали по принципу пирамиды.

До этого специалисты отреставрировали палаты XVII века в Даниловском районе Москвы. Работы начались в 2020 году, когда у здания сменился собственник. Все работы провели за счет нового владельца, за которым следили специалисты. Сначала он получил разрешение на разработку проекта реставрации, потом ему одобрили противоаварийные работы.