Собянин: на оранжерею усадьбы Покровское-Стрешнево вернули утраченный шпиль

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Специалисты вернули утраченный шпиль на оранжерею усадьбы Покровское-Стрешнево. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



"Там сейчас идут работы по восстановлению всего ансамбля усадьбы. Оранжерея – уникальное сооружение, которое сохранилось с XVIII – начала XIX века. Благодаря архивным материалам и фотографиям специалисты возвращают ей прежний вид", – отметил он.

По словам мэра столицы, для воссоздания шпиля специалисты разработали индивидуальный план, после чего элемент купола изготовили в специализированной мастерской.



Длина шпиля в собранном виде составляет 5 метров, вес – около 250 килограммов. Сначала конструкцию разделили на четыре части, а затем смонтировали по принципу пирамиды.

Ранее специалисты отреставрировали палаты XVII века в Даниловском районе Москвы. Работы начались в 2020 году, когда у здания сменился собственник. Все работы провели за счет нового владельца, за которым следили специалисты. Сначала он получил разрешение на разработку проекта реставрации, потом ему одобрили противоаварийные работы.

За первые шесть месяцев 2024 года столичные специалисты вернули первозданный вид 50 объектам культурного наследия. Сергей Собянин добавлял, что с 2011 года в столице восстановили уже свыше 2 тысяч памятников, включая станции метро, храмы, фонтаны и усадьбы.

