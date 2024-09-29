Исторический облик трех зданий на Плющихе восстановят до конца года

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Трем домам на улице Плющихе в центре Москвы возвратят исторический облик в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда до конца года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В настоящее время завершился ремонт пятиэтажного жилого дома 43–47 на улице Плющихе. Здание было построено в 1958 году по типовому проекту. Фасад с простой пластикой украшен декоративными элементами. Балконы поддерживают прямоугольные кронштейны.

Во время капитального ремонта специалисты восстановили фасад, подъезды и заменили внутридомовые коммуникации. Они расчистили и промыли внешние, а затем восстановили выветренные швы и поврежденные кирпичные сегменты. Места намокания обработали антигрибковым раствором, отремонтировали штукатурный слой порталов входных групп и архитектурные элементы. Также специалисты обновили балконы, где восстановили поврежденные плиты, заменили напольную плитку и экраны.

Кроме того, завершен и капитальный ремонт жилого дома 30 на улице Плющихе. Четырехэтажное здание было возведено еще до революции 1917 года. Главный фасад фланкирован двумя ризалитами с треугольными завершениями. Над входными группами располагаются высокие витражные окна лестничных клеток. В рамках работы был отремонтирован фасад и подвал, а также были заменены инженерные системы.

Специалисты тщательно промыли и очистили открытые плоскости фасада от накопившихся загрязнений. Затем они заделали трещины современными строительными смесями, обладающими повышенной прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям.

Работы по восстановлению еще одного здания на улице Плющихе (дом 26/2) завершат до конца года. Бывший доходный дом В.В. Киселева в стиле модерн появился в 1917 году по проекту архитектора А.Ф. Мейснера. Главный фасад имеет сложную пластику благодаря выступающим прямоугольным эркерам. Сейчас специалисты восстанавливают фасад. Работы начали с его очистки и ремонта штукатурного слоя первого этажа и эркеров.

Ранее специалисты отреставрировали палаты XVII века в Даниловском районе Москвы. Работы начались в 2020 году, когда у здания сменился собственник. Все работы провели за счет нового владельца, за которым следили специалисты. Сначала он получил разрешение на разработку проекта реставрации, потом ему одобрили противоаварийные работы.

