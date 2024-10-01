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01 октября, 06:45

Город

В Москве отреставрируют 14 исторических домов-памятников

В Москве отреставрируют 14 исторических домов-памятников

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В этом году в Москве отреставрируют 14 исторических домов-памятников. В работе используют современные технологии, в том числе лазерное сканирование. Оно позволяет увидеть первоначальный облик здания, даже если уникальные элементы скрылись под слоями штукатурки.

А при помощи 3D-моделирования создают детальный макет, который показывает состояние постройки в мельчайших подробностях и помогает определить план будущих работ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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