Пожарное депо в районе Коммунарка будет достроено в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Строительство пожарного депо на четыре машино-места ведется в районе Коммунарка. Объект появится в поселке Воскресенское как часть программы "Безопасный город", входящей в адресную инвестиционную программу Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

К настоящему моменту специалисты завершили устройство монолитных конструкций основного здания, учебно-тренировочной башни, а также довели до конца кладку наружных стен и переустройство оборудования газопроводов высокого и среднего давления и закончили монтаж оконных конструкций.

"Общая готовность объекта составляет 50%. Площадь застройки превысит 1,7 тысячи квадратных метров. Завершить строительство планируют в 2025 году", – отметил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

После завершения строительства на территории пожарного депо будет создана башня для тренировок спасателей со скалодромом, спортивной площадкой и учебными пожарными гидрантами. Кроме того, в самом здании депо отведут место для спецтехники, ее обслуживания и мойки, а также разместят пункт связи, комнаты для отдыха и приема пищи. Вместе с тем в депо планируется оборудовать учебные классы, тренажерный и конференц-залы и создать кабинет фельдшера с процедурной. Также на территории объекта возведут здание газовой котельной и склад материалов.

Строительство ведется под тщательным контролем на всех этапах. Так, разрешение на него было выдано в декабре 2021 года, посл чего специалисты и приступили к работе, рассказал председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Антон Слободчиков.

"Всего наши инспекторы провели девять выездных контрольно-надзорных мероприятий, к ним привлекались специалисты подведомственного центра экспертиз для инструментальных исследований", – отметил он.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства подключили к электросетям два строящихся в ТиНАО пожарных депо. Для этого реконструировали одну распределительную и возвели две трансформаторные подстанции. Общая протяженность проложенных кабельных линий составляет три километра, из которых 800 метров были проведены в закрытых переходах.