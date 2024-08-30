Строящиеся в ТиНАО пожарные депо подключили к электросетям

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты комплекса городского хозяйства подключили к электросетям два строящихся в ТиНАО пожарных депо. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

"Проведены строительно-монтажные работы в рамках технологического присоединения к сетям пожарных депо, расположенных в районах Коммунарка и Внуково. Оба объекта обеспечены надежным энергоснабжением, общая присоединенная мощность составила почти 600 киловатт", – рассказал он.

По словам заммэра, для подключения депо реконструировали одну распределительную и возвели две трансформаторные подстанции. Общая протяженность проложенных кабельных линий составляет три километра, из которых 800 метров были проведены в закрытых переходах.

Специалисты обеспечили депо электроэнергией по второй категории надежности, согласно которой в случае технологического нарушения на одной линии включается подача напряжения по резервной.

"В Коммунарке объект будет рассчитан на шесть машино-мест, а площадь здания составит 5,1 тысячи квадратных метров. Пожарное депо в деревне Постниково района Внуково будет располагать четырьмя машино-местами, его площадь составит 2,5 тысячи квадратных метров", – уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Ранее на территории поселения Щаповского в ТиНАО начал работу новый пожарно-спасательный отряд. Зона его выезда охватывает 18 деревень, одно село и 58 садоводческих товариществ поселения Щаповского. Численность состава превышает 80 человек. Новое подразделение оснастили необходимой техникой для работы и тренировок специалистов.

