Горожанам рассказали, каким животным помогали московские спасатели в 2023 году

Фото: телеграм-канал МЧС России"

В 2023 году специалисты Московского авиацентра, столичного Пожарно-спасательного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах спасли несколько домашних и экзотических животных. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В начале года спасатели станций "Кузьминки" и "Крымский мост" помогли сразу двум собакам. Одна из них – породы басенджи – провалилась в полынью на Шибаевском пруду, вторая – породы лаготто-романьоло – спрыгнула в воду на Фрунзенской набережной.

В июле сотрудники пожарно-спасательного отряда № 204 столичного Пожарно-спасательного центра помогли котенку, который застрял под сайдинговой облицовкой здания в Полесском проезде. Один из сотрудников отряда включил запись мяуканья мамы-кошки, благодаря чему удалось определить местоположение животного и вызволить его.

В октябре расчет пожарно-спасательного отряда № 205 оказал помощь жильцам дома на улице Маршала Катукова, которые после возвращения из отпуска обнаружили в своем чемодане экзотическую змею. Рептилию аккуратно поймали и передали в центр реабилитации диких животных столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

За год специалистам также удалось помочь домашнему капуцину Масе, котятам Анубису и Рыжику, взрослой кошке Багире и другим животным. Последних сотрудники спасательных отрядов приютили у себя.

Для недопущения опасных ситуаций для животных москвичам рекомендовали пристально следить за ними и соблюдать простые правила. В частности, на ошейниках животных, которые выгуливаются на улицах, должны присутствовать медальоны с номерами телефонов хозяев. Также владельцам домашних питомцев рекомендовали пройти курсы по оказанию первой помощи животным.

До этого москвичам рекомендовали не оставлять домашних питомцев без присмотра в автомобилях зимой. Автомобилистам рассказали, что, находясь зимой в машине, можно быстро получить переохлаждение. Если кто-нибудь из оставшихся в авто почувствует себя плохо, то первую помощь оказать будет некому.

