Москвичей призвали не оставлять детей и животных одних в машине зимой

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Столичный Дептранс призвал москвичей не оставлять детей и животных без присмотра в автомобилях зимой. Соответствующее напоминание опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Автомобилистам рассказали, что, находясь зимой в машине, можно быстро получить переохлаждение. Если кто-нибудь из оставшихся в авто почувствует себя плохо, то первую помощь оказать будет некому. Кроме того, припаркованный в неверном месте автомобиль может стать причиной ДТП, из-за чего находящиеся в нем получат травмы.

"Работники службы эвакуации "Московского паркинга" всегда проверяют оставленные с нарушением машины перед перемещением. Если они находят ребенка, то вызывают полицию", – сообщили в ведомстве.

В результате водитель получит штраф за неправильную парковку и ненадлежащее обращение с детьми, пояснили в Дептрансе.

Ранее кот просидел в закрытой машине без еды и воды четыре дня. Животное спасли сотрудники экстренных служб. Они открыли дверь Mitsubishi, припаркованного у торговой галереи "Модный сезон" напротив Большого театра в Москве. Позже выяснилось, что кот остался один в машине из-за задержания хозяина.

