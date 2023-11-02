Участницу спасения кота в Москве не стали арестовывать за неповиновение полиции

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Тверской суд Москвы выписал штраф на сумму 4 тысячи рублей зоозащитнице Наталье Кошанской, которая помогла спасти кота из запертого автомобиля на парковке у Большого театра, за неповиновение сотрудникам полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Женщину признали виновной по статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), однако суд решил не назначать максимальное наказание по этому правонарушению (до 15 суток ареста), а выписал лишь штраф.

Ранее сообщалось, что Кошанскую могли отправить под арест на 15 суток за неподчинение законному распоряжению сотрудника полиции. Выяснилось, что после спасения животного женщина хотела забрать его себе, однако правоохранители не дали ей сделать это, отметив, что Кошанская не является хозяйкой кота. На этой почве случился конфликт.

Кот просидел в закрытой машине без еды и воды четыре дня. Животное спасли сотрудники экстренных служб. Они открыли дверь Mitsubishi, припаркованного у торговой галереи "Модный сезон" напротив Большого театра в Москве.

По данным ряда телеграм-каналов, хозяин кота приехал погулять в центр, но был задержан правоохранителями за неадекватное поведение, а затем доставлен в психиатрическую клинику.

Кота забрала к себе семья работника прокуратуры. Уточнялось, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В центре столицы спасли кота, просидевшего в запертой машине 4 дня