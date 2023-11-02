Участницу спасения кота в центре Москвы могут арестовать за неповиновение полиции

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Зоозащитницу Наталью Кошанскую, которая участвовала в спасении кота, запертого в машине на парковке в центре столицы, могут отправить под арест на 15 суток за неподчинение полиции. Материалы в отношении нее поступили в Тверской районный суд Москвы, пишет ТАСС.

Ее обвиняют по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Зоозащитница доставлена в суд.

Выяснилось, что после спасения животного женщина хотела забрать его себе, однако правоохранители не дали ей сделать это, отметив, что Кошанская не является хозяйкой кота. На этой почве между зоозащитницей и полицией случился конфликт. Ее задержали и отвезли в ОМВД по району Китай-город.

Мать Кошанской Арина Пенькова рассказала, что ее дочь давно помогает брошенным животным. По словам женщины, сейчас у зоозащитницы живут пять кошек, а до этого она приютила собаку, хозяйка которой умерла.

Ранее сообщалось, что кот просидел в закрытой машине без еды и воды 4 дня. Животное спасли сотрудники экстренных служб. Они открыли дверь Mitsubishi, припаркованного у торговой галереи "Модный сезон" напротив Большого театра в Москве. По данным ряда телеграм-каналов, хозяин кота приехал погулять в центр, но был задержан правоохранителями за неадекватное поведение, а затем доставлен в психиатрическую клинику.

Кота забрала к себе семья работника прокуратуры. Уточнялось, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.



В центре столицы спасли кота, просидевшего в запертой машине 4 дня