Зоозащитница перечислила плюсы введения маркировки домашних животных

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Председатель общественной организации "Голоса за животных" Динара Агеева назвала крайне важной мерой введение обязательного учета домашних животных. Положительные стороны данной инициативы она перечислила в беседе с Life.ru.

"Во-первых, это нахождение животного, если оно потерялось. И второе – это если оно по вине безответственного опекуна-хозяина было выпущено, выброшено", – сказала зоозащитница.

По ее мнению, данная инициатива позволит привлекать к ответственности недобросовестных хозяев. Люди, которые не способны к состраданию, будут с умом подходить к вопросу, опасаясь наказания: например, договариваться с приютом, а не выбрасывать питомца на улицу.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что Минсельхоз РФ намерен доработать внесенный в Госдуму в ноябре прошлого года закон об обязательной маркировке животных, который в настоящее время касается только сельхозживотных.

