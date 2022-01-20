Зоозащитница перечислила плюсы введения маркировки домашних животных

Фото: Москва 24/Юлия Накошная
Председатель общественной организации "Голоса за животных" Динара Агеева назвала крайне важной мерой введение обязательного учета домашних животных. Положительные стороны данной инициативы она перечислила в беседе с Life.ru.
"Во-первых, это нахождение животного, если оно потерялось. И второе – это если оно по вине безответственного опекуна-хозяина было выпущено, выброшено", – сказала зоозащитница.
По ее мнению, данная инициатива позволит привлекать к ответственности недобросовестных хозяев. Люди, которые не способны к состраданию, будут с умом подходить к вопросу, опасаясь наказания: например, договариваться с приютом, а не выбрасывать питомца на улицу.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что Минсельхоз РФ намерен доработать внесенный в Госдуму в ноябре прошлого года закон об обязательной маркировке животных, который в настоящее время касается только сельхозживотных.
Домашних питомцев могут внести в закон об обязательной маркировке в РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: