В ГД раскрыли детали инициативы о введении учета домашних животных

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Введение обязательного учета домашних животных необходимо для того, чтобы решить проблему потерявшихся или выброшенных на улицу питомцев. Об этом в беседе с RT рассказал зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Мы просто не видели от Минсельхоза соответствующих правил о регистрации. А животные теряются, найти их невозможно. Привлечь к ответственности людей, которые выбрасывают животных, тоже невозможно, из-за этого на улицах огромное количество безнадзорных животных", – объяснил он, напомнив, что по закону животных должны регистрировать еще с 2015 года.

По его словам, сейчас в России насчитывается 40 миллионов домашних кошек и 20 миллионов собак. Их маркировка при этом должна быть бесплатной, выразил уверенность парламентарий.

Он также добавил, что без соответствующего учета к уголовной ответственности нельзя привлечь хозяев животных, нападающих на людей.

Ранее Бурматов сообщил, что Минсельхоз РФ намерен доработать внесенный в Госдуму в ноябре прошлого года закон об обязательной маркировке животных, который в настоящее время касается только сельхозживотных.

