В Госдуме предложили ввести бесплатную кастрацию домашних животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Региональные власти должны предлагать жителям бесплатную стерилизацию домашних животных. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в интервью Ura.ru.

По его словам, бесплатная или льготная стерилизация стала бы интересна многим людям, так как некоторым не хватает денег на платную операцию.

"Мы в Госдуме в следующем году будем рассматривать законопроект, который расширит полномочия регионов в этой сфере и даст возможность реализовывать такие программы. Это было бы правильно", – подчеркнул депутат.

Бурматов отметил, что нужно перестать исходить из того, что владельцы животных кому-то что-то должны.

"Вот эти 40 миллионов кошек – большинство из них взяты с улиц, из подвалов, подъездов. Это не породистые животные, их не покупали за бешеные деньги. Их подобрали, нашли, приняли от кого-то, иначе бы этих животных ждала очень печальная участь. Поэтому этим людям надо сказать спасибо", – заключил Бурматов.

Ранее британские ученые выяснили, что практически каждая домашняя кошка имеет признаки психопатии. Эксперты из Ливерпульского университета Джона Мурса представили специальный опрос, в котором приняли участие 549 владельцев кошек. Анкета включала в себя 46 утверждений, с помощью которых люди описывали своих питомцев.

