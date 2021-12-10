В Госдуме предложили ввести бесплатную кастрацию домашних животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Региональные власти должны предлагать жителям бесплатную стерилизацию домашних животных. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в интервью Ura.ru.
По его словам, бесплатная или льготная стерилизация стала бы интересна многим людям, так как некоторым не хватает денег на платную операцию.
"Мы в Госдуме в следующем году будем рассматривать законопроект, который расширит полномочия регионов в этой сфере и даст возможность реализовывать такие программы. Это было бы правильно", – подчеркнул депутат.
Бурматов отметил, что нужно перестать исходить из того, что владельцы животных кому-то что-то должны.
"Вот эти 40 миллионов кошек – большинство из них взяты с улиц, из подвалов, подъездов. Это не породистые животные, их не покупали за бешеные деньги. Их подобрали, нашли, приняли от кого-то, иначе бы этих животных ждала очень печальная участь. Поэтому этим людям надо сказать спасибо", – заключил Бурматов.
Ранее британские ученые выяснили, что практически каждая домашняя кошка имеет признаки психопатии. Эксперты из Ливерпульского университета Джона Мурса представили специальный опрос, в котором приняли участие 549 владельцев кошек. Анкета включала в себя 46 утверждений, с помощью которых люди описывали своих питомцев.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: