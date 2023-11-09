В Госдуме предложили разрешить вскрывать авто для спасения животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды от фракции "Новые люди" Георгий Арапов предложил разрешить полиции вскрывать машины для спасения животных. Соответствующий законопроект он направил в правительство, сообщает РИА Новости.

Парламентарий напомнил, как несколько дней назад около Госдумы был обнаружен автомобиль с запертым внутри котом. После поисков родственников авто решились вскрыть сотрудники экстренных служб.

"Но если судить по закону, то сейчас их могут легко за это наказать. Наш законопроект позволит оперативно действовать в подобных ситуациях. Так мы спасем жизнь многим животным и сэкономим время работникам экстренных служб", – аргументировал Арапов.

Он также отметил, что летом животные часто оказываются запертыми в машинах при высоких температурах. Среди пострадавших от жары встречаются собаки и кошки.

Как сообщалось ранее, хозяин запертого в автомобиле кота был задержан сотрудниками полиции за неадекватное поведение на улице города. Позже его доставили в психиатрическую клинику, а животное просидело в машине 4 дня.

Спасенного кота приютила семья сотрудника прокуратуры. Осмотревшие животное ветеринары пришли к выводу, что его здоровью ничего не угрожает. Однако за время нахождения в машине кот пришел в состояние стресса и проголодался.



В центре столицы спасли кота, просидевшего в запертой машине 4 дня