Полиция задержала выбросившую щенка из окна в Подмосковье женщину

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция задержала женщину, которая выбросила щенка породы бельгийская овчарка из окна квартиры на третьем этаже дома. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Отмечается, что сообщение о жестоком обращении с животным поступило в дежурную часть Булатниковского отделения полиции УМВД РФ по Ленинскому городскому округу. По предварительной информации ведомства, инцидент произошел во время ссоры женщины 1983 года рождения и ее сожителя в поселке Измайлово.

В сообщении указано, что до этого они распивали спиртные напитки. Пострадавшее животное выжило и находится в ветеринарной клинике. Правонарушительницу же доставили в территориальный отдел полиции.

По факту случившегося проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее сотрудники экстренных служб спасли кота, который четыре дня просидел в запертой машине. Они открыли дверь Mitsubishi, припаркованного у торговой галереи "Модный сезон" напротив Большого театра в Москве. По предварительным данным телеграм-каналов, хозяин кота приехал погулять в центр, но был задержан правоохранителями за неадекватное поведение, а затем доставлен в психиатрическую клинику.

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В центре столицы спасли кота, просидевшего в запертой машине 4 дня