В Ленобласти спасли кошку, которая просидела на дереве 12 часов

Фото: vk.com/gku_lenoblpozhspas

В поселке Сертолово Ленинградской области пожарные спасли кошку, которая 12 часов просидела на дереве. Об этом сообщает пресс-служба "Леноблпожспаса".

"Буся (имя кошки. – Прим. ред.) не рассчитала свои силы и выпрыгнула из окна квартиры, от стресса забралась на дерево на уровень шестого этажа. Хозяева всю ночь дежурили под деревом, пытаясь успокоить животное", – рассказали в службе.

Из-за страха кошка поднималась все выше и в итоге оказалась на тонких ветках, которые уже с трудом выдерживали ее вес. Добраться до животного получилось только с помощью автолестницы.

Отмечается, что Бусю вернули хозяйке. Сейчас она дома, ее ожидает поход к ветеринару.

Ранее МЧС РФ сформировало первый кошачий отряд "Семенычи" в память о коте-пожарном Семене. В задачи членов отряда входят охрана инвентаря от грызунов и помощь в снятии напряжения у сотрудников экстренных служб.

