Собаку со станции метро "Лианозово" забрали на передержку

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Собаку, которая несколько дней жила у станции столичного метрополитена "Лианозово", забрали на передержку. Об этом в своем телеграм-канале сообщила советник заммэра столицы по вопросам транспорта Юлия Темникова.

Она уточнила, что животное зовут Рыжуля. Собака проживала в гаражах рядом с парком "Северные Дубки" вместе с другим псом. Этим летом ее друг умер, после чего Рыжуля пыталась найти его рядом с парком. Затем собака вышла искать пса у метро.

По словам Темниковой, чтобы стать хозяином Рыжули, необходимо написать в чат-бот Александру слово "оператор". Необходимо также сообщить свои данные и номер телефона.

"Может, новогодняя мечта этой красавицы исполнится, и она найдет дом", – добавила советник заммэра.

Ранее черного щенка с белыми лапками обнаружили в забытой сумке на лавочке на одной из станций столичного метрополитена. Обнаруженных в метро животных отправляют в приюты, где питомцы ждут своих владельцев.

До этого зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды от фракции "Новые люди" Георгий Арапов предложил разрешить полиции вскрывать машины для спасения животных. Парламентарий напомнил, как около Госдумы был обнаружен автомобиль с запертым внутри котом. После безуспешных поисков владельцев животного машину решились вскрыть сотрудники экстренных служб.

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