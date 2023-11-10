Щенка нашли в забытой сумке на станции столичного метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Черного щенка с белыми лапками обнаружили в забытой сумке на лавочке на одной из станций столичного метрополитена. Хозяин животного до сих пор не вышел на связь, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В ведомстве уточнили, что обнаруженных в метро животных отправляют в приюты, где питомцы ждут своих владельцев.

"Если это ваш щенок, позвоните по номеру 3210 (с мобильного). Наши операторы подскажут, куда можно обратиться", – говорится в сообщении.

Возможных хозяев попросят показать документы или фото животного, а также назвать станцию, где они могли забыть щенка.

Ранее зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды от фракции "Новые люди" Георгий Арапов предложил разрешить полиции вскрывать машины для спасения животных. Парламентарий напомнил, как несколько дней назад около Госдумы был обнаружен автомобиль с запертым внутри котом. После безуспешных поисков владельцев животного машину решились вскрыть сотрудники экстренных служб.

Как сообщалось ранее, хозяин запертого в автомобиле кота был задержан сотрудниками полиции за неадекватное поведение на улице города. Позже его доставили в психиатрическую клинику, а животное просидело в машине четыре дня.

Спасенного кота приютила семья сотрудника прокуратуры. Осмотревшие животное ветеринары пришли к выводу, что его здоровью ничего не угрожает. Однако за время нахождения в машине кот пришел в состояние стресса и проголодался.

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