Почти 22 тысячи специалистов уже прошли подготовку в учебном центре ГО и ЧС Москвы

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Почти 22 000 спасателей и других специалистов с начала года прошли подготовку в учебном центре ГО и ЧС Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.



Указывается, что среди обученных – пожарные, водители судов, операторы системы "112", работники местного самоуправления и органов власти. Лекции проходят в современных помещениях с мультимедийным оборудованием. Здесь также есть кинозал, библиотека, спортзал, бассейн и тренажеры.

На данный момент специалисты могут выбрать из более чем 100 очных, очно-заочных и дистанционных образовательных программ учебно-методического центра. В 2023 году тут организовали студию с аудиозаписи и видеозаписи, подчеркнули в комплексе.

Также в этом году была организована программа дополнительной переподготовки "Командиры отделений пожарно-спасательных отрядов" и "Пожарная безопасность" для руководителей пожарных караулов.

Кроме того, здесь же пожарные и спасатели могут восстановить не только физические силы, но и пройти психологическую реабилитацию, подчеркнули в пресс-службе. Для этого был создан центр реабилитации.

"Здесь огнеборцы посещают восстановительные и профилактические процедуры по восьми лечебным программам. С начала года центр принял более 3 000 спасателей", – заключили в комплексе городского хозяйства.

Ранее стало известно, что столичные специалисты стали серебряными призерами XIX чемпионата по многоборью спасателей МЧС РФ. Всего в чемпионате участвовали 19 команд со всей России.

Мероприятие проходило в городе Ногинске с 2 по 10 октября. В рамках него спасатели обменивались своим опытом, демонстрировали навыки проведения аварийно-спасательных работ в условиях природной среды, при техногенных происшествиях, а также на водных объектах и под водой.

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