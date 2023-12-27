Новый пожарно-спасательный отряд начал работу в Щаповском в ТиНАО

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На территории поселения Щаповского в ТиНАО начал работу новый пожарно-спасательный отряд. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Обеспечению безопасности в ТиНАО уделяется особое внимание, с момента присоединения этих территорий в рамках государственной программы "Безопасный город" там были построены и отремонтированы 15 пожарных депо, в которых базируются пожарно-спасательные отряды", – цитируют его в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

С 2012 года число пожарных в ТиНАО выросло более чем в четыре раза, превысив 1,4 тысячи человек. Благодаря этому среднее время прибытия сократилось почти в два раза.

Зона выезда нового пожарно-спасательного отряда охватывает 18 деревень, одно село и 58 садоводческих товариществ поселения Щаповского. Численность состава превышает 80 человек.

Новое подразделение оснастили необходимой техникой для работы и тренировок специалистов. Благодаря его появлению время прибытия спасателей к месту ЧП сократится почти в два раза.

Вместе с этим Бирюков поздравил московских спасателей с профессиональным праздником. Он отметил, что в составе пожарно-спасательного гарнизона Москвы работают только высококлассные профессионалы, которые не раз демонстрировали возможность решения любых задач.

Ранее Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС РФ с Днем спасателя. Он заявил, что Россия по праву гордится военнослужащими, сотрудниками, гражданскими специалистами МЧС. Путин подчеркнул, что история МЧС полна примерами героизма и мужества, а российские спасатели и сегодня своими делами подтверждают авторитет и статус ведомства.

