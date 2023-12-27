Путин поздравил сотрудников МЧС России с Днем спасателя

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником. Видеообращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

"Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, сердечно поздравляю вас с праздником, Днем спасателя. Мы по праву гордимся военнослужащими, сотрудниками, гражданскими специалистами МЧС", – сказал он.

Глава государства отметил, что спасатели приходят на помощь тем, кто попал в беду, невзирая на риски и опасность, ликвидируют последствия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. Он заявил, что история службы полна примерами героизма и мужества, а российские спасатели и сегодня своими делами подтверждают авторитет и статус ведомства.

Путин подчеркнул, что в этом году спасатели ликвидировали последствия разгула стихии в Поволжье и Сибири, на Дальнем Востоке и юге России, эвакуировали граждан РФ из опасных районов, в том числе из зоны ближневосточного конфликта.

Президент отметил возрастание роли МЧС в комплексном обеспечении безопасности России и призвал сохранять все положительные тенденции, достигнутые службой за последнее время. По словам Путина, одной из ключевых задач является совершенствование работы МЧС в новых регионах страны.

Российский лидер особенно поблагодарил сотрудников МЧС, которые в непростых условиях работают над обеспечением безопасности жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

"Еще раз поздравляю ветеранов и личный состав МЧС с праздником и, конечно, с приближающимся, 2024 годом! Здоровья и новых успехов вам и вашим близким!" – резюмировал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин поручил к 1 февраля улучшить систему оповещения о ЧС в России. Глава государства подчеркнул необходимость улучшения системы прогнозирования угроз возникновения ЧС.

Предлагается создать общую открытую информационную систему районирования территорий по рискам возникновения ЧС на базе Дальневосточного федерального университета при участии Российской академии наук.