Путин поручил к 1 февраля улучшить систему оповещения о ЧС в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Систему предупреждения о чрезвычайных ситуациях (ЧС) необходимо усовершенствовать до 1 февраля 2024 года. Об этом сказано в перечне поручений Владимира Путина по результатам Восточного экономического форума, состоявшегося 10–13 сентября 2023 года.

Кроме того, глава государства подчеркнул необходимость улучшения системы прогнозирования угроз возникновения ЧС. Так, предлагается создать общую открытую информационную систему районирования территорий по рискам возникновения ЧС на базе Дальневосточного федерального университета при участии Российской академии наук.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что домофоны многоквартирных домов в России начали включать в систему оповещения о ЧС. Он отметил, что для проработки вопроса были назначены отдельные лица, которые уже начали вести деятельность. Ведомство, по его словам, оценивает инициативу положительно.

Представители департамента ГОЧСиПБ рассказали об оповещении жителей столицы в случае ЧС