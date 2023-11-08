Домофоны жилых домов в России начали включать в систему оповещения о ЧС

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Домофоны жилых многоквартирных домов в России начали включать в систему оповещения о чрезвычайных ситуациях (ЧС). Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.

Он отметил, что для проработки вопроса были назначены отдельные лица, которые уже начали вести деятельность. Ведомство, по словам Куренкова, оценивает инициативу положительно.

"Они уже прорабатывают и включают действующие домофоны в многоквартирных домах в систему оповещения", – цитирует его РИА Новости.

До этого в России предложили начать уведомлять граждан о магнитных бурях по СМС. С инициативой выступил депутат ГД от партии "Новые люди" Владислав Даванков. Подобное предложение он аргументировал возможностью для граждан принять меры для поддержания своего самочувствия.



В Госдуме предложили включить информацию о магнитных бурях в рассылки МЧС