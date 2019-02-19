Таксофоны предложили оснастить сиренами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Таксофоны в российских населенных пунктах предложили оснастить системами оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на заместителя руководителя Минкомсвязи Олега Иванова.
Устройства хотят оснастить сиренами, средствами голосового и визуального оповещения и стробоскопами. Средства на реализацию проекта министерство собирается взять из резерва универсального обслуживания. Операторы связи ежегодно пополняют его, отчисляя 1,2% выручки.
Этот же резерв дает деньги для работы пунктов коллективного доступа в интернет. От них Минкомсвязь предлагает отказаться, ссылаясь на низкую популярность услуги.
Пока нет окончательного варианта нового функционала таксофонов. По словам Иванова, решение по запуску проекта не принято. Кроме того, подобные изменения нужно будет отразить в законодательстве, считают эксперты.
По данным Россвязи, поддерживающей модернизацию общественных телефонов, на конец 2018 года в стране насчитывалось 147,7 тысячи таксофонов.
В прошлом году стало известно, что системы оповещения о ЧС появятся в столичных домах, которые построят в рамках программы реновации. В поэтажном информировании жителей задействуют домофоны.
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