В Домодедово заявили о штатной работе после тестирования системы оповещения

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Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме после планового тестирования системы звукового оповещения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Ранее в четверг, 5 октября, пассажиры сообщали о срабатывании в воздушной гавани системы оповещения, людей просили покинуть здание через эвакуационный выход.

"В терминале прошло плановое тестирование системы звукового оповещения. <...> Эвакуация не проводилась. Аэропорт работает штатно", – сказали в пресс-службе.

Накануне во всех регионах РФ прошла крупномасштабная проверка систем оповещения населения. Предупреждения звучали по громкоговорителям, телевизорам и радио.