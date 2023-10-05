Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 16:30

Транспорт

В Домодедово заявили о штатной работе после тестирования системы оповещения

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме после планового тестирования системы звукового оповещения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Ранее в четверг, 5 октября, пассажиры сообщали о срабатывании в воздушной гавани системы оповещения, людей просили покинуть здание через эвакуационный выход.

"В терминале прошло плановое тестирование системы звукового оповещения. <...> Эвакуация не проводилась. Аэропорт работает штатно", – сказали в пресс-службе.

Накануне во всех регионах РФ прошла крупномасштабная проверка систем оповещения населения. Предупреждения звучали по громкоговорителям, телевизорам и радио.

Читайте также

транспорт
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика