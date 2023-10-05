05 октября, 16:30Транспорт
В Домодедово заявили о штатной работе после тестирования системы оповещения
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме после планового тестирования системы звукового оповещения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани.
Ранее в четверг, 5 октября, пассажиры сообщали о срабатывании в воздушной гавани системы оповещения, людей просили покинуть здание через эвакуационный выход.
"В терминале прошло плановое тестирование системы звукового оповещения. <...> Эвакуация не проводилась. Аэропорт работает штатно", – сказали в пресс-службе.
Накануне во всех регионах РФ прошла крупномасштабная проверка систем оповещения населения. Предупреждения звучали по громкоговорителям, телевизорам и радио.
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