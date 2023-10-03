03 октября, 06:26Безопасность
Крупномасштабная проверка систем оповещения при ЧС пройдет в РФ 4 октября
Фото: МЧС России
Крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней будет проведена 4 октября во всех регионах России. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"4 октября во всех субъектах России будут проверять систему оповещения населения. Зазвучат сирены и громкоговорители – так подается сигнал "Внимание всем!", – указано в сообщении.
В ведомстве отметили, что эфир общероссийских теле- и радиоканалов также будет замещен информацией по безопасности.
МЧС призвало граждан сохранять спокойствие, и пояснило, что подобная проверка необходима для определения работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровней.
В марте текущего года ГУ МЧС РФ перенесло на неопределенный срок комплексную проверку готовности систем оповещения из-за хакерских атак.
Так, в конце февраля хакерская атака была совершена на радиостанции и телеканалы нескольких российских регионов. В частности, ложные предупреждения о воздушной атаке прозвучали в Крыму, Белгородской и Воронежской областях.
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