Крупномасштабная проверка систем оповещения при ЧС пройдет в РФ 4 октября

Фото: МЧС России

Крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней будет проведена 4 октября во всех регионах России. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"4 октября во всех субъектах России будут проверять систему оповещения населения. Зазвучат сирены и громкоговорители – так подается сигнал "Внимание всем!", – указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что эфир общероссийских теле- и радиоканалов также будет замещен информацией по безопасности.

МЧС призвало граждан сохранять спокойствие, и пояснило, что подобная проверка необходима для определения работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровней.

В марте текущего года ГУ МЧС РФ перенесло на неопределенный срок комплексную проверку готовности систем оповещения из-за хакерских атак.

Так, в конце февраля хакерская атака была совершена на радиостанции и телеканалы нескольких российских регионов. В частности, ложные предупреждения о воздушной атаке прозвучали в Крыму, Белгородской и Воронежской областях.

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