Система оповещения сработала в Рязани из-за сбоя оборудования

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Утром 10 марта в Рязани сработали сирены. Причиной стал сбой в оборудовании системы оповещения. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе администрации города.

"Утром в Рязани произошел сбой на оборудовании оповещения, что привело к самопроизвольному включению сирен", – говорится в сообщении.

Уточняется, что конкретные причины выясняются. По предварительным данным Главного управления МЧС РФ по региону, утром случился технический сбой.

Ранее сообщалось, что радиостанции и телеканалы в Москве передали ложную информацию о воздушной тревоге из-за хакерской атаки. В действительности воздушная тревога на территории столицы не объявлялась.

В конце февраля аналогичная хакерская атака была совершена на радиостанции и телеканалы нескольких российских регионов. В частности, ложные предупреждения о воздушной атаке прозвучали в Крыму, Белгородской и Воронежской областях.

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