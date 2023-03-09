Ложная воздушная тревога прозвучала на радио и телеканалах в Москве

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Радиостанции и телеканалы в Москве передали ложную информацию о воздушной тревоге из-за хакерской атаки. Об этом сообщает столичное управление МЧС РФ.

"На территории Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги", – отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что в действительности воздушная тревога на территории столицы не объявлялась.

В конце февраля аналогичная хакерская атака была совершена на радиостанции и телеканалы нескольких российских регионов. В частности, ложные предупреждения о воздушной атаке прозвучали в Крыму, Белгородской и Воронежской областях.



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