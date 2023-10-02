Рейс "Аэрофлота" вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с кондиционированием

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Рейс "Аэрофлота" Москва – Анталья утром 2 октября возвращался в аэропорт вылета из-за проблем с системой кондиционирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Отмечается, что информация о возвращении рейса SU2148 в Москву ранее распространилась в Сети. Причиной возврата назывались проблемы с двигателем лайнера, однако перевозчик эту информацию опроверг.

"Информация о проблемах с двигателем <...> не соответствует действительности. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета в связи с замечаниями по работе системы кондиционирования", – сказали в "Аэрофлоте".

Там добавили, что посадка прошла в штатном режиме. Воздушное судно в итоге заменили на другое. В 09:52 по московскому времени самолет вылетел в Турцию, а в 14:53 приземлился в Анталье.

Возникшая на земле задержка вылета была обусловлена отказом нескольких пассажиров от перелета, что потребовало выполнить поиск и выгрузку их багажа.

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