Задержанный на 4,5 часа самолет вылетел из Сочи в Москву

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Рейс авиакомпании "Северный Ветер", вылет которого задержали на 4,5 часа, вылетел из Сочи в Москву, сообщает ТАСС.

Несколько пассажиров отказались от дальнейшего полета. Их высадили в терминал аэропорта и вернули багаж. Теперь с ними работают представители службы перевозок.

"Борт авиакомпании прибыл в Сочи с часовым опозданием. После завершения посадки по просьбе авиаперевозчика аэропорт предоставил дополнительное оборудование для запуска силовой установки, а также предоставил по запросу авиакомпании климатическую установку", – заявили в аэропорту.

В компании "Северный Ветер" сообщили Агентству "Москва", что во время подготовки Boeing 777–200 к отправлению рейса N4-6512 произошел отказ вспомогательной силовой установки. После прибытия наземного кондиционера температуру в салоне понизили и борт вылетел в Москву.

Самолет должен был вылететь в аэропорт назначения в 12:25, однако вылет состоялся лишь в 16:50. Все это время пассажиров держали в самолете. В соцсетях они жаловались на духоту.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки вылета рейса авиакомпании "Северный Ветер" из Сочи в Москву.

В частности, будет проверено соблюдение прав пассажиров и исполнение законодательства о безопасности полетов. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.

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