Система бронирования Leonardo восстановила работу после сбоя – "Аэрофлот"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российская система бронирования авиабилетов Leonardo восстановила работу после сбоя. Об этом сообщается в телеграм-канале авиакомпании "Аэрофлот".

В пресс-службе "Ростеха" эту информацию подтвердили, уточнив, что DDOS-атака была успешно отбита. В "Аэрофлоте" также уточнили, что специалисты устранили затруднения с регистрацией в аэропортах маршрутной сети компании.

На фоне сбоя авиаперевозчик Smartavia призвал пассажиров приезжать в авиагавани заранее.

"В данный момент работоспособность систем восстановлена, но в случае повторного возникновения технических неполадок обращайтесь непосредственно к представителям авиакомпании Smartavia на стойках регистрации и следуйте их указаниям", – говорится на странице перевозчика в соцсети "ВКонтакте".

Также сбой сказался на работе авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщили в ее пресс-службе.

28 сентября Ростех предупредил о массовой DDoS-атаке из-за рубежа на отечественную систему бронирования авиабилетов Leonardo.

Авиакомпания Red Wings из-за сбоя начала использовать альтернативные варианты работы для регистрации пассажиров на рейсы. Сложности с автоматической проверкой посадочных талонов при посадке на рейс случились у пассажиров двух рейсов перевозчика.

С трудностями при регистрации столкнулись в том числе клиенты авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа". В связи со сбоем клиентов призвали приезжать в аэропорты заблаговременно.