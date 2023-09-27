"Аэрофлот" вывел из иностранных реестров 45% своих импортных самолетов

Фото: depositphotos/leonidp

Российская авиагруппа "Аэрофлот" дерегистрировала из иностранных реестров еще 18 своих самолетов в сентябре. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные реестра Бермуд (BCAA).

Представитель авиакомпании подтвердил, что в общей сложности на сегодняшний день из инореестров выведено 120 самолетов иностранного производства, что составляет 45% от всего импортного парка.

Уточняется, что больше всего из этого числа приходится на самолеты типа Boeing 737 – 55 единиц, а также Boeing 777 – 22 самолета, Airbus A319 – 15 самолетов и прочие.

При этом из 18 дерегистрированных самолетов только 11 принадлежали структурам ирландского лизингодателя Aercap, говорится в материале издания.

По словам аналитика "Моих инвестиций" Елены Сахновой, "дебермудизация" парка позволит избавиться от двойной регистрации самолетов как в российском, так и в зарубежном реестрах. Кроме того, данный процесс позволяет увеличить парк, способный летать за границу.

Тем не менее для запуска новых направлений важны их коммерческая привлекательность и наличие контрагентов на месте, которые могут обеспечить обслуживание этих судов, напомнил исполнительный директор "Авиапорта" Олег Пантелеев.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг с 23 декабря. Полеты будут выполняться из терминала С аэропорта Шереметьево по вторникам, четвергам и субботам.

До этого гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщил, что авиакомпания занимается нормативной базой по "мокрому" лизингу самолетов. Подобный вид лизинга предполагает сдачу в аренду самолетов вместе с экипажем.

Авиакомпаниям хотят разрешить продавать больше билетов, чем мест в самолете