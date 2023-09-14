03:01Транспорт
Гендиректор "Аэрофлота" заявил о создании нормативной базы "мокрого" лизинга самолетов
Фото: depositphotos/Nordroden
Компания "Аэрофлот" занимается нормативной базой по "мокрому" лизингу самолетов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на гендиректора перевозчика Сергея Александровского.
Подобный вид лизинга предполагает сдачу в аренду самолетов вместе с экипажем. Так, по словам Александровского, после принятия лизинга "Аэрофлот" сможет передавать самолеты в рамках группы либо привлекать дополнительные провозные емкости со стороны.
Ранее сообщалось, что эксплуатацию чешских региональных самолетов L-410 с 1 сентября остановили на Камчатке из-за отсутствия запчастей.
До этого "Аэрофлот" завершил процесс страхового урегулирования с ирландским лизингодателем AerCap на 18 самолетов. После этого их передадут в собственность страховой компании НСК, которая выплатила сумму урегулирования.
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