Эксплуатацию чешских самолетов остановили на Камчатке из-за дефицита запчастей

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Эксплуатацию чешских региональных самолетов L-410 с 1 сентября остановили на Камчатке из-за отсутствия запчастей. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службы местного правительства и единой дальневосточной авиакомпании "Аврора".

Отмечается, что теперь L-410, рассчитанный на 17–19 мест, заменят другими типами авиатехники из парка Камчатского авиационного предприятия, так что транспортная доступность населенных пунктов края нарушена не будет. Местные власти владеют 75% минус одной акцией Камчатского авиационного предприятия, эксплуатировавшего три L-410, остальные бумаги находятся в распоряжении "Авроры".

Так, Камчатка стала вторым регионом РФ, который отказался от использования западных самолетов. В начале этого года самолеты L-410 перестала эксплуатировать компания "Комиавиатранс" из Республики Коми. Причиной стали санкции и дефицит запчастей. Как уточняет Росавиация, в РФ осталось семь операторов подобных самолетов, в их авиапарках находится 28 таких машин, еще четыре используют для обучения курсантов Ульяновского института гражданской авиации.

Отмечается, что остановка эксплуатации L-410 на Камчатке связана стем, что по регламенту больше нельзя использовать некоторые узлы и агрегаты. По словам представителя местных властей, к подобной ситуации привели сложности с поставками по параллельному импорту.

После начала СВО чешский завод Aircraft Industries, который производит L-410, проинформировал российских перевозчиков о невозможности исполнения обязательств, связанных с поддержанием летной годности самолетов, поставками комплектующих и предоставлением услуг по ремонту, из-за международных санкции в отношении РФ, отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь "Авроры" сообщил изданию, что логистические издержки и цены на запчасти значительно выросли, это затрудняет техобслуживание самолета. Эксплуатация чешских машин приостановлена до разрешения вопроса поставки запчастей. Правительство края прилагает все усилия, чтобы Уральский завод гражданской авиации решил вопросы поддержания летной годности L-410.

"Мы думаем, что вопрос будет решен в ближайшее время. Срок восстановления перелетов зависит от решения этих вопросов", – сказал он.

Добавляется, что сейчас L-410 на Камчатке можно заменить другими самолетами и вертолетами. Эксперт центра экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов при этом уточняет, что перевозка на вертолете Ми-8 в среднем примерно в 1,3–1,5 раза дороже, чем на L-410.

Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet (SSJ-100) модернизировали с применением российских материалов на отечественном производстве. Отказ от модернизации судна мог грозить прекращением его эксплуатации, подчеркивал заслуженный военный летчик страны Владимир Попов.

До этого компания "Росэлектроника", входящая в состав "Ростеха", разработала электронику, способную заменить импортные компоненты в радиоаппаратуре самолетов Sukhoi Superjet-100 и МС-21. Изделия были успешно протестированы специалистами. Российские аналоги вакуумных выключателей отличаются высокой надежностью и большим сроком службы.

Российский самолет Superjet New протестировали в Комсомольске-на Амуре