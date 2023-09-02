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02 сентября, 15:46

Транспорт

Импортозамещенный Sukhoi Superjet-100 совершил второй полет – ОАК

Фото: 123RF/sikaraha

Опытный образец самолета Sukhoi Superjet-100 с максимальным импортозамещением комплектующих совершил свой второй полет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ОАК.

Второй полет импортозамещенного SJ-100 прошел в Комсомольске-на-Амуре.

"Только что завершился второй полет SJ-100 по программе заводских доводочных испытаний. Второй полет был дольше, чем первый, он продолжался 75 минут и проходил уже на высотах до 6 000 метров", – отмечается в сообщении ОАК.

Отмечается, что во время второго полета экипаж выполнил уборку шасси, проверил работу систем кондиционирования воздуха и автоматического регулирования давления в кабине, а также работу противообледенительной системы воздухозаборников двигателя и функционирование топливной системы в режиме перекрестного питания с включением и выключением насосов.

Как и во время первого полета, за штурвалом самолета находился командир Леонид Чикунов. Вторым пилотом стал Сергей Завалкин. Третьим членом экипажа стал бортовой оператор Денис Велижанин.

Новая версия Sukhoi Superjet-100 – это российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, в котором максимальное количество комплектующих импортозамещены. Проект был инициирован после введения против России западных санкций.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал большим успехом первый полет импортозамещенного самолета SJ-100. По его словам, воздушное судно еще продолжают совершенствовать. По его словам, в самолете планируют установить двигатели российского производства. Он указал на важность импортозамещения.

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