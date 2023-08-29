Песков назвал большим успехом первый полет импортозамещенного самолета SJ-100

Фото: ТАСС/пресс-служба ПАО "ОАК"

Первый полет импортозамещенного самолета SJ-100 является большим успехом, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это большой успех, потому что в весьма сжатые сроки происходит освоение новых технологий, производство новых деталей и узлов этой машины", – отметил он.

Пресс-секретарь главы государства обратил внимание, что воздушное судно еще продолжают совершенствовать. По его словам, в самолете планируют установить двигатели российского производства. Он указал на важность импортозамещения.

Песков поздравил представителей авиастроительной отрасли с успешным полетом.

Ранее импортозамещенный производственным центром ПАО "Яковлев" ближнемагистральный самолет SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Как отметили в российском министерстве промышленности и торговли, во время испытаний удалось подтвердить стабильную работу всех систем, а также управляемость и устойчивость воздушного судна.

В свою очередь, глава ведомства Денис Мантуров назвал это событие успехом многотысячных коллективов предприятий авиастроительной и радиоэлектронной отраслей, которые входят в контур управления "Ростеха".



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