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08:57

Транспорт

Столичные аэропорты вернулись к штатному режиму работы после ночных ограничений

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово вернулись к штатному режиму работы после ночных ограничений. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службы аэропортов.

Ранее аэропорт Домодедово в целях обеспечения безопасности временно ограничил прием и выпуск самолетов с 03:49 до 06:01. Сейчас воздушная гавань осуществляет работу в штатном режиме.

Во Внуково ограничения вводились с 03:51. С 04:18 аэропорт работал "с интервалом и векторением". Работу в штатном режиме Внуково начал с 06:02.

Утром 29 августа силы ПВО пресекли попытку удара Киева двумя беспилотниками самолетного типа по объектам в Тульской области. Еще один беспилотник был ликвидирован в небе над Белгородской областью.

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