Устройство фасадов и кровли завершается в пожарном депо на территории "ЗИЛ"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Здание пожарного депо на четыре машино-места строят на территории бывшего завода "ЗИЛ" в рамках реализации программы "Безопасный город". Специалисты уже завершают устройство фасадов и кровли, сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

"Рабочие уже приступили к внутренней отделке и монтажу инженерных систем", – отметил он.

Как уточнил глава департамента, в здании возведут три наземных этажа и гараж с отдельным боксом мойки и ремонтным боксом. В депо планируется сделать учебный класс, класс безопасности дорожного движения и восстановительный центр личного состава с комнатой психологической разгрузки.

На территории будут два въезда, парковка для гостевого транспорта на 10 машино-мест и тренировочная башня с полосой препятствий длиной 50 метров и беговой дорожкой длиной 100 метров.

"Строительство депо общей площадью порядка трех тысяч квадратных метров стартовало в апреле 2023 года. В соответствии с графиком контрольно-надзорных мероприятий в настоящее время проводится четвертая выездная проверка комитета", – сказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства подключили к электросетям два строящихся в ТиНАО пожарных депо. Для этого они реконструировали одну распределительную и возвели две трансформаторные подстанции. Общая протяженность проложенных кабельных линий составляет три километра, из которых 800 метров были проведены в закрытых переходах.

