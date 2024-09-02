Депутат МГД Картавцева рассказала о новом пожарном депо в Северном районе Москвы

Фото: Диана Тихонова

В августе 2024 года на Новодачном шоссе, доме 32, завершилось строительство нового пожарного депо. Депутат Московской городской думы Лариса Картавцева рассказала подробности об особенностях нового объекта и о преимуществах в обеспечении пожарной безопасности, которые открываются перед районом.

О необходимости создания нового депо в районе Северном впервые зашла речь в 2019 году, напомнила Картавцева. Именно тогда Сергей Собянин подписал постановление о выделении под строительство земельного участка. В результате в сжатые сроки был построен трехэтажный комплекс, чтобы спасатели могли прийти на помощь жителям как можно быстрее.

Картавцева уточнила, что комплекс депо включает несколько объектов. В главном здании на первом этаже разместился гараж для пожарных автомобилей на три машино-места. Гаражный комплекс включает мойку, ремонтный блок и диспетчерскую группу. На втором и третьем этажах находятся учебные и административные помещения, актовый зал и зоны отдыха для сотрудников.

Помимо основного здания пожарно-спасательного отряда площадью свыше 3 500 квадратных метров, строители создали учебно-тренировочную башню со скалодромом (площадью 133,6 квадратного метра), а также полосы психологической подготовки, полосу препятствий, зону воркаута и спортивную площадку.

"28 августа комплекс был передан Пожарно-спасательному центру столицы. Это позволит повысить оперативность реагирования служб на чрезвычайные ситуации. А значит, жители будут чувствовать себя в безопасности, зная, что помощь всегда рядом", – сообщила Картавцева.

Между тем специалисты завершают устройство фасадов и кровли в здании пожарного депо на четыре машино-места, которое появится на территории бывшего завода "ЗИЛ". Депо строится в рамках реализации программы "Безопасный город".

В здании возведут три наземных этажа и гараж с отдельным боксом мойки и ремонтным боксом. В депо планируется сделать учебный класс, класс безопасности дорожного движения и восстановительный центр личного состава с комнатой психологической разгрузки.