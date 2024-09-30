Путин выступил с обращением в честь годовщины присоединения новых регионов

30 сентября в России отмечается День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. По случаю исторической даты с видеообращением выступил Владимир Путин. Президент отметил, что Россия и новые регионы шли к воссоединению через непростые испытания. Памятная дата была установлена федеральным законом 28 сентября 2023 года.

Президент добавил, что на освобожденных в ходе СВО территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы.

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