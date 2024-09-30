Путин заявил, что СВО носит освободительный характер

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Запад после 2014 года готовил Украину к новой карательной операции, направленной против Юго-Востока, а также к атакам на Крым и другие российские регионы. Это обстоятельство подтверждает обоснованность и освободительный характер специальной военной операции (СВО), подчеркнул Владимир Путин.

В рамках видеообращения, приуроченного ко Дню воссоединения с регионами Донбасса и Новороссии, глава государства отметил, что элиты западных государств превратили Киев в антироссийский плацдарм. По словам президента, Запад "планомерно насаждал ненависть и радикальный национализм", а также "разжигал вражду ко всему русскому". Путин также напомнил, что на Украину направлялись оружие, наемники и советники. Таким образом, пояснил российский лидер, велась подготовка украинской армии "к новой войне".

"Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер", – подчеркнул глава государства.

Вместе с тем Россия гордится героями спецоперации и прилагает все усилия для их поддержки, отметил Путин. По его словам, в настоящий период россияне отстаивают безопасное и благополучное будущее страны, верность традициям и защищают память о достижениях и победах своих предков.

"Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая курские, белгородские, брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию", – подчеркнул президент.

Ранее Путин назвал защиту людей, которые живут в приграничных регионах, святой обязанностью ВС РФ. Он также потребовал от органов федеральных, региональных и местных властей уделить особое внимание нуждам граждан. Кроме того, глава государства отметил важность вклада каждого региона в общую победу России на передовой и в поддержку тех россиян, которые ведут бои в зоне СВО.