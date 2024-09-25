В Мосгордуме оценили идею о сокращении срока обучения в школах и вузах

Образование должно подстраиваться под технологические и кадровые требования. Поэтому начатая дискуссия о сокращении срока учебы в школах и вузах оправданна. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Ранее помощник президента Владимир Мединский назвал 11 лет школы и 5–6 лет вуза – непозволительной роскошью. Нужно раньше получать профессиональные знания, отметил он.

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова рассказала, что не видит ничего плохого в сокращении срока обучения в школах. Однако в вузах стоит учитывать особенности каждой профессии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.