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25 сентября, 12:45

Общество

В Мосгордуме оценили идею о сокращении срока обучения в школах и вузах

В Мосгордуме оценили идею о сокращении срока обучения в школах и вузах

Песков поддержал дискуссию о сокращении времени учебы в российских школах

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Образование должно подстраиваться под технологические и кадровые требования. Поэтому начатая дискуссия о сокращении срока учебы в школах и вузах оправданна. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Ранее помощник президента Владимир Мединский назвал 11 лет школы и 5–6 лет вуза – непозволительной роскошью. Нужно раньше получать профессиональные знания, отметил он.

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова рассказала, что не видит ничего плохого в сокращении срока обучения в школах. Однако в вузах стоит учитывать особенности каждой профессии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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