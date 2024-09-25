В Кремле поддержали начатую Мединским дискуссию о сокращении времени учебы в школах

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Дискуссия о сокращении сроков учебы в школах и вузах, которую начал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, оправданна, так как образование должно подстраиваться под технологические и кадровые требования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока это скорее экспертная дискуссия. Существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса", – цитирует официального представителя Кремля ТАСС.

Сам Мединский считает, что сокращение необходимо для того, чтобы подростки раньше начинали заниматься профориентацией. По словам помощника российского лидера, 11 лет на школу – это непозволительная роскошь. Он уточнил, что молодое поколение должно раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не "в 19 лет начинать размышлять, чем бы заняться".

Так, классическое образование в вузах, которое рассчитано на 5–6 лет, в ближайшие 10 лет может уйти в прошлое, а обучение при этом будет более специализированным, добавил Мединский.

Кроме того, с 2025 года в России исчезнет понятие "бакалавр". Вместо него будет высшее и высшее специализированное образование. Также увеличится количество университетских программ продолжительностью 5–5,5 года.