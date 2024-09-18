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18 сентября, 07:15

Общество

Схема расчета оплаты сверхурочной работы в РФ изменилась в сентябре

Схема расчета оплаты сверхурочной работы в РФ изменилась в сентябре

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С сентября в России изменилась схема расчета оплаты труда сверх нормы. В Трудовой кодекс РФ внесли изменения, и теперь сотрудники, у которых кроме оклада есть надбавки и стимулирующие выплаты, будут получать оплату за сверхурочные часы на основе своей полной зарплаты.

При этом основной принцип оплаты переработок остался прежним: первые два часа оплачиваются минимум в полуторном размере, последующие часы – минимум в двойном. Однако работа в праздники и выходные не является сверхурочной, но также оплачивается по повышенной ставке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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