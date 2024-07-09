09 июля, 21:15Общество
Новости регионов: забрать остаток маткапитала смогут свыше 730 тысяч семей в России
Воспользоваться возможностью забрать остатки материнского капитала смогут свыше 730 тысяч семей, заявил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, в ближайшее время будут подготовлены поправки в законодательство, которые позволят забирать неиспользованный остаток до 10 тысяч рублей.
Полицейские начали проверку по факту конфликта между работником тира и его посетителем в Раменском городском парке. Во время ссоры последний повредил имущество тира. Полицейские установили и опросили правонарушителя.
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