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09 июля, 21:15

Общество

Новости регионов: забрать остаток маткапитала смогут свыше 730 тысяч семей в России

Новости регионов: забрать остаток маткапитала смогут свыше 730 тысяч семей в России

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Воспользоваться возможностью забрать остатки материнского капитала смогут свыше 730 тысяч семей, заявил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, в ближайшее время будут подготовлены поправки в законодательство, которые позволят забирать неиспользованный остаток до 10 тысяч рублей.

Полицейские начали проверку по факту конфликта между работником тира и его посетителем в Раменском городском парке. Во время ссоры последний повредил имущество тира. Полицейские установили и опросили правонарушителя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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