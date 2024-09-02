Собянин открыл школу на юго-западе Москвы после реконструкции по московскому стандарту

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в День знаний открыл школу № 1514 в Обручевском районе Москвы, которую реконструировали по стандарту "Моя школа". Мэр также отметил, что власти города будут стараться приводить к данному стандарту все столичные школы.

"Строим очень много школ, но большинство все равно остается в старых школах 1980-х годов. Поэтому мы запустили такой проект в этом году", – объяснил Собянин во время беседы с учениками открывшейся школы и их родителями.

Кроме того, градоначальник во время разговора поздравил детей с началом нового учебного года и пожелал им "удачи, здоровья и хорошего настроения".

Реконструкцию школы начали в июле прошлого года и завершили в июле этого года. В рамках данных работ специалисты должны были организовать для школьников и учителей современную образовательную среду.

Так, было обустроено 28 учебных и три специализированных кабинета, учебные помещения с раздвижными трансформируемыми перегородками для занятий в больших и малых группах, медиатека, три спортзала, обеденный зал и два лабораторно-исследовательских комплекса.

На территории рядом со зданием организовали спортивное ядро и детские игровые площадки. Вместимость школы, где будут учиться школьники 1–6-х классов, составила 750 мест.

Всего к началу нового учебного года были подготовлены 580 детских садов, школ, колледжей и учреждений допобразования, подведомственных департаменту образования и науки Москвы. В День знаний впервые открылись свыше 30 новых школ и детских садов.

При этом по программе реконструкции в этом году начаты работы еще в 50 школах, которые завершатся в 2025 году. В дальнейшем планируется обновлять до 100 школьных зданий каждый год.

В середине августа Собянин открыл учебный корпус школы № 629 на 620 мест в районе Чертаново Южное. Строительные работы в новом учебном корпусе общей площадью 11,2 тысячи "квадратов" на улице Маршала Батицкого начались в ноябре 2020 года.

Само здание включает два блока: школьный – на 550 мест и дошкольный – на 70 мест. Кроме того, для дошкольников, учеников начальных классов и учащихся средней школы установили три отдельных входа.

