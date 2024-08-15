Сергей Собянин открыл новый учебный корпус на юге Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

К новому учебному году в Москве начнут работать 30 новых школ и детсадов, рассказал Сергей Собянин в ходе открытия учебного корпуса школы № 629 на 620 мест в районе Чертаново Южное.

"1 сентября не за горами. Вся образовательная система в Москве готовится к этому важному дню. Школы ремонтируются, строятся новые", – отметил градоначальник.

По информации пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительные работы в новом учебном корпусе общей площадью 11,2 тысячи "квадратов" на улице Маршала Батицкого начались в ноябре 2020 года. Само здание включает два блока: школьный – на 550 мест и дошкольный – на 70 мест. Кроме того, для дошкольников, учеников начальных классов и учащихся средней школы установили три отдельных входа.

В плане проекта для школьного блока предусмотрели комфортные универсальные и специализированные кабинеты, медицинский и инженерный лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон, медиатека, зал для проведения мероприятий с эстрадой, универсальный трансформируемый спортивный зал, а также помещение для шахматного кружка и пищеблок полного технологического цикла.

В свою очередь, дошкольный блок включает в себя три групповые ячейки со спальнями, игровыми и раздевалками. Там установили трансформируемый зал для занятий музыкой, физкультурой и проведения утренников, а также кабинет для развивающих занятий. При этом во дворе обустроены игровые и спортивные площадки.

Сейчас все еще продолжается набор в 1 класс. Планируется, что в новый корпус пойдут более 50 первоклассников.

Между тем возведение школы и детского сада планируется в Тропарево-Никулине в рамках реализации программы комплексного развития территорий. Новая школа рассчитана на 1,5 тысячи учеников, а детский сад – на тысячу человек. При этом на прилегающей территории проведут работы по благоустройству.