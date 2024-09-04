Мишустин освободил Павла Сниккарса от должности замглавы Минэнерго

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Павла Сниккарса от должности замминистра энергетики РФ по его просьбе. Распоряжение, подписанное премьером, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Сниккарс занимал должность замглавы Минэнерго с ноября 2020 года. Он занимался выработкой и реализацией госполитики, а также нормативно-правовым регулированием в сфере электроэнергетики.

Также он занимался рассмотрением и утверждением инвестпрограмм субъектов электроэнергетики, вопросами использования возобновляемых источников энергии, ценовой политики, снижения издержек в энергетике, импортозамещением, развитием цифровых технологий и другими.

Ранее Мишустин освободил Петра Иванова от должности замруководителя Федеральной антимонопольной службы. Иванова уволили по его же просьбе. На этой должности он был с января 2021 года, где курировал работу управления контроля размещения государственного заказа, управления регулирования транспорта, а также управления регулирования связи и информационных технологий.